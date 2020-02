Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer fordern Liga-Spitzenreiter heraus

Schüttorf Der Doppelspieltag in der 2. Bundesliga hat bei den Volleyballern des FC Schüttorf 09 durchaus Spuren hinterlassen. Zwei gute Leistungen, aber keine Punkte standen am vergangenen Wochenende für die Obergrafschafter nach den beiden 1:3-Niederlagen gegen VC Olympia Berlin und den Moerser SC zu Buche. „Wir haben uns nicht belohnt und das ist sehr schade“, blickte 09-Trainer Henk Goor auf das intensive Wochenende zurück. Am Sonnabend haben die Schüttorfer bereits die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Um 18 Uhr ist der aktuell Tabellenvierte aus der Grafschaft beim aktuellen Spitzenreiter SV Lindow-Gransee zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-fordern-liga-spitzenreiter-heraus-346011.html