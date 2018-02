Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer fordern den Aufstiegsaspiranten

his Schüttorf. Das Topspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer geht an diesem Wochenende mit Schüttorfer Beteiligung über die Bühne. Am Sonnabend (20 Uhr) ist der FC 09 als Tabellenvierter beim Drittplatzierten Helios Grizzlys Giesen zu Gast. Die Gastgeber haben in den vergangenen Monaten acht Siege in Folge gelandet und sind mit der Serie kontinuierlich nach oben geklettert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-fordern-den-aufstiegsaspiranten-226747.html