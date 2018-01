Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer Filip John löst das EM-Ticket

Kienbaum. Der Schüttorfer Filip John hat mit der deutschen U18-Nationalmannschaft das Ticket für die Europameisterschaft gelöst. Beim Qualifikationsturnier in Kienbaum mussten sich die deutschen Volleyballtalente am Sonntag zwar dem Nationalteam aus Belgien mit 1:3 geschlagen geben, schafften aber als bester Gruppenzweiter den Sprung zur EM. „Es waren sehr anstrengende und Nerven aufreibende Spiele, aber wir haben unser Ziel erreicht“, sagte Filip John, für den das europäische Qualifikationsturnier mit den drei Partien gegen Österreich, Estland und Belgien besonders strapaziös war. Der Volleyballer des FC 09, der seit dem Sommer auf das Volleyballinternat des VC Olympia Berlin geht, hatte in den vergangenen Tagen mit einer hartnäckigen Erkältung zu kämpfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-filip-john-loest-das-em-ticket-221041.html