Schüttorfer Volleyballer bleiben die Mannschaft der Stunde

Schüttorf „Das war ein echtes Spitzenspiel. Und das nicht nur auf dem Papier“, jubilierte 09-Manager Diedrich Lammering nach dem 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 16:25, 15:9)-Sieg des FC Schüttorf 09 gegen den Tabellenführer CV Mitteldeutschland. Mit einem klaren 15:9 im Tiebreak machten die Obergrafschafter den Erfolg gegen den designierten Meister perfekt. Um ein Haar hätte die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger sogar alle drei Punkte in der Vechtehalle behalten. Denn mit einer 2:0-Satzführung im Rücken erspielte sich der FC 09 auch im dritten Satz eine Führung und hatte beim 24:22 zwei Möglichkeiten, die Partie mit einem glatten 3:0 für sich zu entscheiden. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt kämpften sich aber in die Partie zurück, kamen mit vier Punkten in Folge zum Satzgewinn und verkürzten auf 1:2. Als die Mannschaft von Mircea Dudas dann im vierten Spielabschnitt die Initiative übernahm, drohte das Spiel sogar ganz zu kippen. Jäger wusste aber auch nach dem Satzausgleich, woran er seine Mannschaft erinnern musste. „Wir hatten in dieser Saison schon mehrfach die gleiche Situation und haben die Spiele trotzdem noch gewonnen“, sagte der 09-Coach. Bei den Heimsiegen gegen Bitterfeld-Wolfen und Moers sowie beim Tiebreak-Erfolg in Bocholt lief der Spielfilm jeweils genauso ab: Die Schüttorfer gingen mit 2:0 Sätzen in Führung, gaben die nächsten beiden Sätze ab, triumphierten aber in der Endabrechnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-bleiben-die-mannschaft-der-stunde-288441.html