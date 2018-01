Empfehlung - Schüttorfer Sportschützen stehen jetzt sogar im Halbfinale

gn Schüttorf. In der Luftgewehr-Landesliga hat die Mannschaft der SSG Schüttorf überraschend den Einzug in das Halbfinale geschafft. Nach der letzten Halbfinalteilnahme 2014 haben die Schüttorfer Sportschützen nun am Sonntag, 11. Februar, in Bassum erneut die Chance, nach einer Medaille zu greifen. Die Gegner im Halbfinale werden die Schützen des SV „Eiche“ Idafehn aus Leer sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-sportschuetzen-stehen-jetzt-sogar-im-halbfinale-222861.html