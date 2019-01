Empfehlung - Schüttorfer Regionalliga-Team holt fünf Punkte

Schüttorf Ein erfolgreiches Wochenende hat der FC Schüttorf 09 II in der Volleyball-Regionalliga hinter sich. Die Mannschaft von Trainer Diedrich Lammering sammelte fünf Punkte in den beiden Partien gegen GW Vallstedt (3:2) sowie den MTV Gifhorn (3:0) – und kletterte damit auf Platz fünf. „Das war eine tolle Ausbeute. Vor allem gegen Vallstedt haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht“, freute sich Lammering, der beim Doppelspieltag in eigener Halle aus dem Vollen schöpfen konnte. Die Auswahl war sogar so groß, dass am Sonnabend und Sonntag nicht alle Spieler auf dem Spielberichtsbogen eingetragen werden durften.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-regionalliga-team-holt-fuenf-punkte-277577.html