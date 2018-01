Empfehlung - Schüttorfer Handballerinnen wollen zurück in die Erfolgsspur

his Schüttorf. Die ersten Punkte des Jahres wollen die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 am Sonnabend in der Oberliga Nordsee einfahren. Mit dem TV Dinklage ist in der Jahnhalle (19.30 Uhr) allerdings ein Topteam der Liga zu Gast. Nach einem schwachen Start mit zwei Niederlagen zum Saisonauftakt haben sich die Dinklagerinnen enorm gesteigert und spielten sich mit einer Siegesserie bis in die Oberliga-Spitzengruppe vor. Als Tabellendritter haben die Gäste 20:8 Punkte auf ihrem Konto und sind damit auch Spitzenreiter BV Garrel dicht auf den Fersen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-handballerinnen-wollen-zurueck-in-die-erfolgsspur-223110.html