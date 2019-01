Empfehlung - Schüttorfer Handballerinnen wollen Oberliga-Verbleib

Schüttorf Nach sechswöchiger Wettkampfpause greifen am Sonnabend die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 wieder ins Geschehen in der Oberliga Nordsee ein. Um 19.30 Uhr ist die zweite Mannschaft des TV Oyten in der Jahnhalle zu Gast. „Gegen Oyten habe ich noch nie gewonnen. Nach drei Niederlagen wird es Zeit, das zu ändern“, sagt Trainer Alfred Korthaneberg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-handballerinnen-wollen-oberliga-verbleib-278106.html