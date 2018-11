Empfehlung - Schüttorfer Handballerinnen müssen Trendwende schaffen

Schüttorf Entscheidende Wochen stehen den Handballerinnen des FC Schüttorf 09 in der Oberliga Nordsee bevor. In den nächsten vier Partien treffen die Schüttorferinnen viermal auf Gegner, die wie der FC 09 aktuell in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. „In den Spielen zeigt sich, wo die Reise für uns hingeht“, sagt Trainer Alfred Korthaneberg. Einen direkten Tabellennachbarn empfangen die Obergrafschafterinnen am Sonnabend mit dem TV Neerstedt (19.30 Uhr, Jahnhalle).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-handballerinnen-muessen-trendwende-schaffen-266454.html