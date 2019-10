Empfehlung - Schüttorfer Fußballer bejubeln Doppelschlag von Diyar Acar

Schüttorf Eine Umstellung und eine Einwechslung haben sich für den FC Schüttorf 09 am Donnerstag gegen den BV Cloppenburg besonders bezahlt gemacht: Der wichtigste Bestandteil des 2:1 (0:0)-Sieges der Mannschaft von Rainer Sobiech und Michael Schmidt war der Entschluss der Trainer, Diyar Acar ab der 70. Minute von der rechten Seite in den Angriff zu beordern; so sorgte er mit einem Doppelschlag (75., 77.) dafür, dass die Gastgeber dieses Landesligaspiel nach einem 0:1-Rückstand (67.) noch mit 2:1 gewannen. Die Hereinnahme von Eray Bayraktar nach der Pause führte dazu, dass unter der Regie des Routiniers, der sich trotz eines Trauerfalls in der Familie zur Verfügung gestellt hatte, Ruhe und Übersicht ins Spiel der Obergrafschafter Fußballer Einzug hielten. Und so stand nach 90 Minuten im Schüttorfer Sportpark ein in jeder Hinsicht verdienter Erfolg des FC 09, der damit wie der auf Platz vier abgerutschte BVC auf 21 Punkte kommt und sich auf Rang sechs verbesserte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-fussballer-bejubeln-doppelschlag-von-diyar-acar-326869.html