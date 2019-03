Empfehlung - Schüttorfer Fußball-Landesligist setzt auf talentiertes Trio

Schüttorf Der Fußball-Landesligist FC Schüttorf 09 stellt in diesen Wochen die Weichen für die neue Saison – und hat zwei Tage vor dem Heimspiel gegen BV Essen (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz im 09-Sportpark) die ersten drei Zugänge für die neue Saison präsentiert. Wobei der Begriff Zugänge nicht unbedingt treffend ist, denn Leonard Klümper, Richard Neesen und Janek Draber sind schon jetzt regelmäßige Trainingsgäste. Der 18 Jahre alte Stürmer Neesen hat zudem bereits zwei kurze Einsätze in der Männer-Landesliga gehabt, Außenverteidiger Klümper spielte Anfang März 30 Minuten gegen BW Lohne. Und der 19 Jahre Innenverteidiger Klümper stand im Winter in Testspielen schon die komplette Spielzeit für den FC 09 auf dem Platz.