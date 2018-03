Empfehlung - Schüttorfer Citylauf: Sport, Musik und gute Laune

gn Schüttorf. Zum 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Schüttorf 09 hat die Laufabteilung 2009 zum ersten Mal in der ältesten Stadt der Grafschaft einen Citylauf durchgeführt. Bereits mit der Premiere konnte der Schüttorfer Citylauf mehrere Hundert Teilnehmer begeistern. Und auch die zehnte Auflage wird am 2. Juni 2018 wieder viele Läufer und Walker in die Innenstadt locken. Unter dem Motto „It´s Partytime“ soll der Citylauf mit viel Musik, guter Laune und sportlichen Aktivitäten ein buntes Jubiläumsfest werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-citylauf-sport-musik-und-gute-laune-230554.html