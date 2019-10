Empfehlung - Schürkamphalle verwandelt sich in eine Tanz-Arena

Bad Bentheim Rasant und abwechslungsreich ging es am Sonnabend in der Bentheimer Schürkamphalle zu. Dort fand der erste offizielle Dance-Contest „Stage Vibes“ des SV Bad Bentheim in Zusammenarbeit mit Michael Fehst von „inspired by dance“ statt. In coolen Klamotten, bunten Kostümen und gruseligen Outfits tanzten sich die Mädchen und Jungen verschiedener Altersklassen in die Herzen des Publikums. In den Kategorien „Kids“, „Juniors“, Teens“ und „Adults“ gingen 13 Formationen aus Niedersachsen an den Start.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuerkamphalle-verwandelt-sich-in-eine-tanz-arena-326506.html