Schülerinnen aus Lohne gewinnen Volleyball-Schulturnier

Nordhorn Das Kreis-Schulturnier der Volleyball-Region für die fünften und sechsten Klassen hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Sportveranstaltung der Freiherr-vom-Stein-Oberschule aus Nordhorn entwickelt. Dieser Trend setzte sich auch in diesem Jahr fort. Von den 21 Mannschaften, die im Kreissportzentrum an den Start gingen, kamen 20 Teams von der benachbarten Oberschule. Als einzige auswärtige Mannschaft war das Team der Oberschule Lohne angetreten. Die Mädchen, die bereits in der Volleyball-Abteilung des SV Union Lohne am Ball sind, gewannen das Kreisturnier am Ende auch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuelerinnen-aus-lohne-gewinnen-volleyball-schulturnier-329044.html