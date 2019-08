Empfehlung - Schröder lobt Basketball-Team: Zusammen „guten Job gemacht“

dpaHamburg „Wir haben alle zusammen einen guten Job gemacht. Wir haben über 40 Minuten zusammen gespielt als Team, verteidigt als Team, auch in der Offensive alles zusammen gemacht", lobte der 25 Jahre alte Anführer nach dem 87:68-Sieg über Tschechien am Samstagabend in Hamburg. „Die Art, wie wir hier spielen, müssen wir übertragen auf die WM und da auch mit Energie rauskommen."(...)