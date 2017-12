Empfehlung - Schöne Bescherung: HSG stellt früh personelle Weichen

fh Nordhorn. Dass bei der HSG Nordhorn-Lingen noch im alten Jahr Personalweichen für die Zukunft gestellt wurden, war in der Vergangenheit quasi ausgeschlossen. Dafür fehlte es zu diesem Zeitpunkt einfach an den finanziellen Voraussetzungen. Dass der Handball-Zweitligist am dritten Advent daher Vertragsverlängerungen mit zwei Leistungsträgern um jeweils zwei Jahre verkündete, war für die Fans im Euregium eine schöne vorweihnachtliche Bescherung. Dass Kapitän und Spielmacher Alex Terwolbeck sowie Linksaußen Lasse Seidel bis 2020 ihre Zusagen gaben, darf zum einen als Zeichen einer neuen wirtschaftlichen Verlässlichkeit gelten, die Einzug gehalten hat, seitdem die HSG-Verantwortlichen im Frühjahr mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gehen mussten, dass dem Zweitliga-Handball in der Region wegen fehlender Sponsorengelder das Aus drohe. Seither wurde das wirtschaftliche Fundament derart gestärkt, dass beim ehemaligen Europapokalsieger im Sommer offen die Rückkehr in die 1. Liga bis 2020 als Ziel ausgegeben wurde. Und die am Sonntag verkündeten Personalien darf man getrost als Bestätigung werten, wie ernst es den Geschäftsführern Gerhard Blömers und Siegbert Loeks ist, diese Vorgabe auch zu erreichen, wenngleich es dazu zudem hochkarätiger externer Zugänge bedarf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schoene-bescherung-hsg-stellt-frueh-personelle-weichen-218590.html