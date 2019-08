Empfehlung - Schock für HSG: Trainer Bültmann fällt bis auf weiteres aus

Nordhorn Schocknachricht für die HSG Nordhorn-Lingen: Aufstiegstrainer Heiner Bültmann wird aus gesundheitlichen Gründen beim Handball-Bundesligisten pausieren. Der 48-Jährige leidet an einem Erschöpfungssyndrom. Er informierte die HSG-Verantwortlichen am Dienstagmorgen darüber. Die nächsten Trainingseinheiten wird Ralf Lucas leiten, der Co-Trainer sitzt auch bei den noch ausstehenden Testspielen gegen Hamm und Wilhelmshaven als Verantwortlicher auf der Bank. „Wir suchen nicht die schnellste, sondern die beste Lösung. Angesichts der schwierigen Lage möchten wir uns trotzdem Zeit lassen“, kündigte Geschäftsführer Matthias Stroot an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schock-fuer-hsg-trainer-bueltmann-faellt-bis-auf-weiteres-aus-311723.html