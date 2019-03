Empfehlung - Schock für Borussia: Wieder Kreuzbandriss bei Diekmann

Brandlecht/Neuenhaus In der Fußball-Bezirksliga spielen sowohl die SpVgg. Brandlecht-Hestrup als auch Borussia Neuenhaus keine gute Saison. Obwohl beide Mannschaften zusammengerechnet erst fünf ihrer insgesamt 35 Partien gewinnen konnten, wird es nach jetzigem Stand aber nur einen Verein treffen, der im Sommer in die Kreisliga absteigen muss. Auf der Suche nach der Antwort, welche Mannschaft das sein wird, kann das Derby am Freitag (19.30 Uhr) ein großes Stück weiterhelfen.(...)