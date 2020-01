Empfehlung - Schnellschach: 15-jährige Sophia Brunner ist Landesmeisterin

Verden Gleich zu Beginn des neuen Jahres bestreiten mehrere Schachspieler des SK Nordhorn-Blanke in Verden die Landesmeisterschaft im Schach. Seit Donnerstag kämpfen die besten Schachspieler des Bundeslandes um die Titel. Bereits am Neujahrstag wurde vorab die Landesmeisterschaft im Schnellschach ausgetragen – und in diesem Wettbewerb setzte die erst 15 Jahre alte Nordhornerin Sophia Brunner ein starkes Zeichen. Das Talent wurde nach überragenden Leistungen überraschend Landesmeisterin bei den Frauen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schnellschach-15-jaehrige-sophia-brunner-ist-landesmeisterin-337490.html