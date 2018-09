Empfehlung - Schnelle Fahrten mit den Kutschen

Emlichheim Mit einer imposanten Geländeprüfung endete am Sonntagabend die Landesmeisterschaft der Zweispännerfahrer in Emlichheim. Und mit einem Erfolg von zwei Lokalmatadoren: Lina Rökker und René Jeurink vom RFV Emlichheim gewannen mit ihren Ponygespannen Silber und Bronze. Insgesamt waren am Wochenende fast 100 Gespanne auf der Reitsportanlage an der Vechte am Start.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schnelle-fahrten-mit-den-kutschen-251764.html