Empfehlung - Schmidt: Das Tempo und die Gangart des Gegners mitgehen

Schüttorf Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 sind am Sonntag (15 Uhr) beim SC Blau-Weiß Papenburg gefordert. Die Emsländer sind mit nur drei Punkten und einem Torverhältnis von 8:16 aus sechs Spielen nicht gut in die Saison gekommen und haben bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Nach der 1:4-Niederlage in Biene beendeten Thomas Priet und der SC die Zusammenarbeit, bei der 1:2-Niederlage in Mühlen saß Ex-Coach Alex Homann auf der Bank. Gegen eine leichte Verunsicherung beim Gegner hätte Michael Schmidt aus dem 09-Trainerteam nichts einzuwenden, letztlich wollen sich die Schüttorfer aber darauf konzentrieren, was sie selbst beeinflussen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schmidt-das-tempo-und-die-gangart-des-gegners-mitgehen-319747.html