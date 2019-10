Empfehlung - Schlusslicht Lohne steht vor nächster hoher Hürde

Lohne Die nächste schwere Aufgabe wartet auf den Tabellenletzten Union Lohne in der Fußball-Landesliga: Am Donnerstag muss das Team von Trainer Andreas Hüsken um 14 Uhr beim Vorjahresmeister SV Bevern antreten. „Natürlich sind die Rollen auf dem Papier klar verteilt“, sagt Hüsken, dessen Co-Trainer Nils Moggert den Gegner am vergangenen Wochenende beim 3:1 gegen Melle beobachtet hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schlusslicht-lohne-steht-vor-naechster-hoher-huerde-326455.html