Empfehlung - Schlechte Nachrichten für die HSG Nordhorn-Lingen

Nordhorn Die Vorbereitung auf die neue Handballsaison hat bei der HSG Nordhorn-Lingen noch nicht einmal begonnen, da wird der Zweitligist bereits vom Verletzungspech der vergangenen Spielzeit eingeholt. Gut eine Woche vor dem offiziellen Trainingsauftakt machte Trainer Heiner Bültmann zwei schlechte Nachrichten öffentlich: Am Dienstag wurde Philipp Vorlicek in der Nordhorner Euregio-Klinik am rechten Knie operiert, das ihm bereits seit seinem Wechsel vor einem Jahr vom TBV Lemgo zur HSG immer mal wieder Probleme bereitet hat. Und am Mittwoch muss auch Rückraum-Kollege Alex Terwolbeck in einem Bremer Krankenhaus unters Messer, dessen Fußverletzung trotz monatelanger Pause nicht behoben ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schlechte-nachrichten-fuer-die-hsg-nordhorn-lingen-241764.html