Empfehlung - Schiedsrichter: Fußball-Kreisverband schlägt Alarm

Neuenhaus Der Schiedsrichter-Ausschuss des Kreisfußballverbandes schlägt Alarm: Die Zahl der Schiedsrichter geht – wie fast überall im Bundesgebiet – auch in der Grafschaft zurück. Etablierte, langjährige Schiedsrichter hören auf, außerdem ist es offenbar sehr schwer, neue Referees zu gewinnen. Wie die Grafschafter Verantwortlichen jetzt auf einem Info-Abend für die Vereine in Neuenhaus berichteten, wurden in den vergangenen drei Jahren in der Grafschaft zwar 84 neue Unparteiische ausgebildet. Im gleichen Zeitraum gingen jedoch auch 68 davon wieder verloren, sodass aus den drei Anwärterlehrgängen mit insgesamt 15 jeweils zweieinhalbstündigen Lehrabenden und drei 90-minütigen Prüfungsvormittagen gerade einmal 16 Neulinge übrig geblieben sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schiedsrichter-fussball-kreisverband-schlaegt-alarm-267455.html