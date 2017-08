Empfehlung - Scharapowa feiert mit Sieg über Halep erfolgreiches Comeback

dpaNew York. Mit Tränen in den Augen hat Tennis-Star Maria Scharapowa bei den US Open ihr erfolgreiches Comeback auf der Grand-Slam-Bühne nach ihrer Dopingsperre gefeiert. Gegen die Weltranglisten-Zweite Simona Halep gewann die 30-Jährige in einem hochklassigen Erstrundenmatch 6:4, 4:6, 6:3.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scharapowa-feiert-mit-sieg-ueber-halep-erfolgreiches-comeback-205464.html