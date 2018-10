Empfehlung - Schalke verpasst erneut Sieg: Nullnummer bei RB Leipzig

dpaLeipzig Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga erkämpften sich die Gelsenkirchener ein torloses Remis. 41.939 Zuschauer in der ausverkauften Red-Bull-Arena sahen ein Spiel mit wenig Höhepunkten, in der Leipzig zwar mehr Spielanteile hatte, im Vergleich zu den vergangenen Partien im eigenen Stadion aber ungewohnt viele Fehler und Ungenauigkeiten im Aufbau offenbarte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schalke-verpasst-erneut-sieg-nullnummer-bei-rb-leipzig-263199.html