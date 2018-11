Empfehlung - Schalke mit neuem Mut gegen Galatasaray - Stürmer gefordert

dpaGelsenkirchen In der Bundesliga wieder im Aufholmodus, in der Champions League noch ungeschlagen - vor dem kniffligen Heimspiel in der Königsklasse gegen Galatasaray Istanbul hat sich die Stimmung beim FC Schalke 04 merklich aufgehellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schalke-mit-neuem-mut-gegen-galatasaray-stuermer-gefordert-264524.html