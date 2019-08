Empfehlung - Schalke-Coach Wagner hinterfragt 50+1-Regel

dpaGelsenkirchen „Im Moment ist es in Deutschland so, dass die Kluft zwischen den Vereinen, die ganz vorne stehen, die ständig in der Champions League spielen und allen anderen immer größer wird“, sagte Wagner der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Wenn wir einen engeren Wettbewerb haben wollen, dann ist die 50+1-Regel sicher ein Schlüssel dazu.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schalke-coach-wagner-hinterfragt-501-regel-313011.html