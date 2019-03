Endspiel in Bremen für Tedesco: „Dürfen keine Alibis suchen“

Nach sportlichem Absturz und desolaten Leistungen blickt Vizemeister Schalke in den Abgrund. Das Spiel am Freitag in Bremen wird zum Kraftakt. Und es geht auch um die Zukunft von Trainer Tedesco, der die Partie zum Charaktertest für die Profis ausruft.