Empfehlung - Schagen: Ich habe lange auf ein Spiel gegen die HSG gehofft

Lemgo/Nordhorn Als der Handball-Ligaverband HBL im Sommer den ersten Entwurf des neuen Bundesliga-Spielplans veröffentlicht hat, suchte Bobby Schagen zuallererst das Nordhorn-Spiel. „Das war das Wichtigste für mich: Wann spielen wir gegen die HSG?“, sagt der niederländische Rechtsaußen des TBV Lemgo-Lippe, der zwischen 2010 und 2015 sehr erfolgreiche Zweitliga-Zeiten bei der HSG Nordhorn-Lingen erlebt hat. Am Sonntag um 16 Uhr in Lingen ist es nun soweit – und wie zu früheren HSG-Zeiten werden die Eltern und viele Freunde im Publikum sitzen. „Ich freue mich unheimlich auf die Rückkehr“, erzählt der einstige Publikumsliebling, „ich hatte in den letzten Jahren immer schon gehofft, dass es im DHB-Pokal mal mit einem Duell klappt. Jetzt in der 1. Liga ist es umso schöner.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schagen-ich-habe-lange-auf-ein-spiel-gegen-die-hsg-gehofft-333432.html