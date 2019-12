Empfehlung - Schachspieler Jarno Scheffner holt Gold in Ankara

Ankara Zwei Siege und ein Unentschieden steuerte Jarno Scheffner bei – und am Ende stand der ganz große Erfolg: Der Nordhorner hat zusammen mit dem Team Europa den Titel beim ersten Confederations Cup für Schachspieler mit Behinderung geholt, der in der türkischen Hauptstadt Ankara ausgetragen wurde. Nach der Bronze-Medaille bei der Team-WM 2018 in Dresden mit dem Team Niedersachsen holte Scheffner nun seine erste Goldmedaille.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schachspieler-jarno-scheffner-holt-gold-in-ankara-334949.html