Empfehlung - Schachklub zieht erneut ins „Final Four“ ein

gn Rinteln. Zum zweiten Mal in Folge hat sich der Schachklub Nordhorn-Blanke für die Finalrunde im Niedersachsenpokal qualifiziert. Mit einer starken Aufstellung gelang ein souveräner, wenn auch etwas zu hoch ausgefallener 4:0-Erfolg beim Landesligisten Rinteln. Ebenfalls für die Finalrunde qualifizierten sich die mit Titelträgern gespickten Teams aus Lingen und Tostedt sowie der Oberliga-Kontrahent SV Hellern. Am 5. und 6. Mai spielen diese vier Vereine drei Mannschaften aus, die in der kommenden Saison im deutschen Pokal antreten dürfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schachklub-zieht-erneut-ins-final-four-ein-226357.html