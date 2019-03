Empfehlung - Schachklub Nordhorn-Blanke: In Bestbesetzung nach Berlin

Nordhorn Der Schachklub Nordhorn-Blanke tritt am Sonnabend in Berlin bei der norddeutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft an, für die sich die Denksportler mit einer starken Leistung auf Landesebene qualifiziert haben. Insgesamt werden die besten 30 Mannschaften aus Norddeutschland an der Meisterschaft teilnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schachklub-nordhorn-blanke-in-bestbesetzung-nach-berlin-289172.html