Schachklub Nordhorn-Blanke fährt sicheren Auswärtssieg ein

Die Nordhorner Denksportler festigten mit dem verdienten 5:3-Erfolg in Delmenhorst den vierten Platz der Oberliga – und rückten gleichzeitig bis auf zwei Punkte an Rang drei heran. Nun folgt am 24. Februar das Heimspiel gegen die Schachfreunde Hannover.