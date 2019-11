Empfehlung - Schachfestival: Elfjährige Wilmink revanchiert ihren Trainer

Nordhorn Sogar aus dem bayerischen Garching war ein Teilnehmer des 33. Nordhorner Schachfestivals angereist, das auch in diesem Jahr das bestbesuchte Turnier der niedersächsischen Grand-Prix-Serie war. Marcus Müller vom SC Garching 1980 belegte in der Endwertung der A-Gruppe den siebten Platz – punktgleich mit den beiden besten Teilnehmern des gastgebenden SK Nordhorn-Blanke: Die Landesligaspieler Hans-Joachim Schrader und Jarno Scheffner wurden Neunter bzw. Zehnter. Schrader gewann dadurch sogar noch einen Ratingpreis in seiner Wertungskategorie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schachfestival-elfjaehrige-wilmink-revanchiert-ihren-trainer-330280.html