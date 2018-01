Empfehlung - Schach-Team Vierter bei Bundesturnier in Neumünster

gn Neumünster. Eine überragende Leistung lieferten in den letzten Tagen des alten Jahres die Nordhorner Schachspielerinnen Inken Meijerink, Jule Wolterink und Luise Hallfarth sowie Lena Reichelt (Gastspielerin aus Hameln) ab. Nach den ersten vier Runden beim Bundesturnier in Neumünster stand das an Position acht gesetzte U14-Quartett des SK Nordhorn-Blanke bereits auf dem vierten Rang mit 6:2 Mannschaftspunkten (GN berichtete). Die harten und zugleich besten drei Runden sollten dann noch folgen. Gegen die an Position zwei gesetzten Spielerinnen aus Düsseldorf gingen die Nordhornerinnen perfekt vorbereitet an die Bretter und nach zwei Stunden Spielzeit war sich das Trainer-Duo Fabian Stotyn und Paul ten Vergert einig, dass ein oder zwei Mannschaftspunkte möglich sind. Zudem sorgte Luise Hallfarth mit ihrer besten Turnierleistung sehr frühzeitig gegen ihre Gegnerin mit über 300 Wertungspunkten mehr für die Führung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schach-team-vierter-bei-bundesturnier-in-neumuenster-220364.html