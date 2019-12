Empfehlung - Schach-Talent Anna Wilmink: Mit elf Jahren in der 2. Liga

Nordhorn Das erst elf Jahre alte Schach-Talent Anna Wilmink vom SK Nordhorn-Blanke hat am Wochenende ihr Debüt in der 2. Bundesliga der Frauen gegeben. Bei den Begegnungen der dritten und vierten Runde in Iserlohn ging sie als Gastspielerin für den Delmenhorster SK an den Start. Anna Wilmink spielte am fünften Brett gegen starke Gegnerinnen gut, verlor aber beide Partien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schach-talent-anna-wilmink-mit-elf-jahren-in-der-2-liga-335267.html