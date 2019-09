Empfehlung - Schach-Duo des SK Blanke für Auswahlen nominiert

Nordhorn Sophia Brunner und Fabian Stotyn vom Schachklub Nordhorn-Blanke sind für unterschiedliche Auswahlmannschaften Niedersachsens nominiert worden. Brunner wird mit dem Team Niedersachsen die deutsche Ländermeisterschaft der Jugend spielen. In den Teams sind fünf männliche Jugendliche der Altersklassen U12, U14, U16, U18 und U20 sowie drei Mädchen aus den Gruppen U12, U16 und U20. Da Brunner zur Zeit die stärkste U16-Spielerin Niedersachsens ist, bekam sie ein entsprechendes Brett zugeteilt. Das Team Niedersachsen startet als amtierender Titelträger in das Turnier in Würzburg vom 1. bis 6. Oktober. Das Projekt Titelverteidigung wird allerdings sehr schwer werden, da die mehrfache Deutsche Meisterin Lara Schulze (Lehrte) aufgrund der parallel stattfindenden Jugend-Weltmeisterschaft fehlen wird. Sophia Brunner freut sich sehr darauf, Niedersachsen vertreten zu dürfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schach-duo-des-sk-blanke-fuer-auswahlen-nominiert-320804.html