Empfehlung - SC Union will in Dingden drei weitere Punkte einfahren

gn Emlichheim. Für einige Mannschaftsverantwortliche in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen sind 24 Punkte die magische Zahl, mit der ein Verein nicht mehr vom Abstieg bedroht ist. Der SC Union Emlichheim hat diese Marke durch ein 3:0 am vergangenen Sonntag gegen Gladbeck schon nach 14 Saisonspielen erreicht. Weil Trainer Michael Lehmann aber erst bei 27 Zählern den Klassenverbleib endgültig gesichert wissen will, käme ihm ein weiterer Sieg am Sonnabend um 19.30 Uhr bei BW Dingden gerade recht. Und mit drei Punkten würde der SC Union sogar bis auf zwei Punkte an den Tabellenvierten heranrücken.(...)