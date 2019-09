Empfehlung - SC Union will in Berlin nahtlos an Borken-Spiel anknüpfen

Emlichheim Zwei Wochen nach dem Auftaktspiel gegen Zweitliga-Meister Skurios Volleys Borken (2:3) steht für die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Sonntag (16 Uhr) bei der SG Rotation Prenzlauer Berg in Berlin die nächste Aufgabe auf dem Programm. „Wir werden versuchen, in so einen Fluss zu kommen, wie im Spiel gegen Borken“, sagt SCU-Trainer Pascall Reiß, der mit dem Auftakt sehr zufrieden war und nun in der Hauptstadt auf eine Fortsetzung hofft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-will-in-berlin-nahtlos-an-borken-spiel-anknuepfen-320970.html