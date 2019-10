Empfehlung - SC Union will den Wildcats ein Bein stellen

Emlichheim Nach dem Abstecher im Regionalpokal in Lohne steht für die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Sonntag das nächste Heimspiel in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Um 16 Uhr sind die Stralsunder Wildcats in der Vechtetalhalle zu Gast. Die Rollen sieht Trainer Pascall Reiß dabei klar verteilt. „Keine Frage, Stralsund ist der Favorit. Sie haben eine stark besetzte Mannschaft und gehören zu den besten Teams in der 2. Liga“, betont der SCU-Verantwortliche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-will-den-wildcats-ein-bein-stellen-323361.html