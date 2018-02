SC Union verliert in Oythe in vier Sätzen

Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen entschieden am Samstagabend nur den zweiten Satz für sich. Schon am Sonntagnachmittag geht’s für den SC Union weiter: Um 16 Uhr sind die Skurios Volleys aus Borken mit Anika Brinkmann zu Gast in Emlichheim.