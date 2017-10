Empfehlung - SC Union verliert gegen Essen in fünf Sätzen

Essen . Große Enttäuschung bei den Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union: Die Emlichheimerinnen verloren am Sonntag ihr Spiel beim bislang noch sieglosen Aufsteiger VC Allbau Essen mit 2:3 (22:25, 27:29, 25:21, 25:12, 12:15). Richtig zufrieden war Trainer Michael Lehmann nur mit dem vierten Durchgang, den sein Team von Beginn an dominierte und in gerade einmal 20 Minuten mit 25:12 gewann. „Leider haben wir insgesamt zu viele Fehler gerade im Bereich Abwehr/Annahme gemacht“, ärgerte sich der Trainer. Die aus der 2. Liga aufgestiegenen Gastgeberinnen hatte er nicht so stark erwartet: „Ich hatte gehofft, dass Essen vielleicht noch nicht ganz in der neuen Spielklasse angekommen ist. Jetzt muss ich sagen: Es ist eine ernstzunehmende Zweitliga-Mannschaft und hat gegen uns verdient gewonnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-verliert-gegen-essen-in-fuenf-saetzen-211153.html