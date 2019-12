Empfehlung - SC Union verliert das zweite Berlin-Spiel mit 1:3

Berlin Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben ihr zweites Spiel des Wochenendes in der Hauptstadt verloren. Das Team von Trainer Pascall Reiß musste sich dem BBSC Berlin am Sonntag mit 1:3 (28:30, 12:25, 25:17, 18:25) geschlagen geben. Bitter aus Sicht der Gäste: Sie verpassten im ersten Durchgang die Weichenstellung in eine andere Richtung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-verliert-das-zweite-berlin-spiel-mit-13-333675.html