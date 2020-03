Empfehlung - SC Union und Union Lohne verpassen DM-Teilnahme knapp

Lohne Äußerst spannend ging es am Wochenende in der Mehrzweckhalle in Lohne zu: Bei der Nordwest-Meisterschaft kämpften die besten Nachwuchsvolleyballerinnen aus Niedersachsen und Bremen um Titelehren und zwei Startplätze für die deutsche U 20-Meisterschaft. Dabei waren mit der U 20 des Gastgebers SV Union Lohne und des SCU Emlichheim auch die beiden Vertreter aus Grafschaft bis zum Schluss im Rennen, mussten nach den Halbfinalduellen aber die Segel streichen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-und-union-lohne-verpassen-dm-teilnahme-knapp-347266.html