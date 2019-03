Empfehlung - SC Union trotzt Spitzenreiter Borken einen Satz ab

Borken Die Serien haben Bestand: Die Skurios Volleys Borken fuhren den 20. Sieg in Folge ein, sind seit nunmehr über einem Jahr in der 2. Volleyball-Bundesliga ungeschlagen; und Union Emlichheim verlor das vierte Spiel in Folge. Dennoch hatte die Mannschaft von Trainer Pascall Reiß beim 1:3 (25:18, 16:25, 19:25, 20:25) großen Anteil daran, dass die 869 Zuschauer in der Mergelsberg-Halle, darunter auch mindestens 50 mitgereiste SCU-Fans, die ihr Team lautstark unterstützten, aufs Beste unterhalten wurden. „Wir haben uns über weite Strecken teuer verkauft“, kommentierte Reiß anerkennend die Leistung seines Teams, räumte allerdings auch ein: „Borken hat verdient gewonnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-trotzt-spitzenreiter-borken-einen-satz-ab-284554.html