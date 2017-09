Empfehlung - SC Union trifft auf kampfstarken Gegner

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim treffen im ersten Heimspiel der neuen Saison am Sonntag (16 Uhr) auf Blau-Weiß Dingden. Für die Niedergrafschafterinnen ist es das erste Liga-Spiel in der Vechtetalhalle seit mehr als fünf Monaten – da ist die Vorfreude groß. „Ein Heimspiel ist immer etwas Besonderes“, sagt SCU-Trainer Michael Lehmann, auf dessen Mannschaft allerdings keine leichte Aufgabe wartet. „Dingden ist für uns eine recht unangenehme Mannschaft. In der vergangenen Saison war es eines der besten Abwehrteams der Liga“, sagt Lehmann. Gegen den kampfstarken Gegner wird es für die Emlichheimer darauf ankommen, dagegen zu halten. „Da muss man Paroli bieten“, unterstreicht der Union-Coach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-trifft-auf-kampfstarken-gegner-209334.html