Empfehlung - SC Union testet bei Turnier in Tubbergen

Emlichheim. Für die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim steht in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga am Sonnabend der Wettkampftest auf dem Programm. Das Team von Trainer Michael Lehmann nimmt im niederländischen Tubbergen an einem Turnier mit insgesamt neun Mannschaften teil. In der Vorrunde des Turniers von Dynamo Tubbergen treffen die Emlichheimerinnen in ihrer Dreiergruppe am Vormittag auf die Teams aus Assen und Utrecht. Am Nachmittag geht es dann mit den Platzierungsrunden weiter, sodass alle Mannschaften am Ende des Turniertages vier Spiele absolviert haben werden. „Es sind Gegner auf unserem Niveau“, berichtet Lehmann, der seit zwei Wochen mit seinem kompletten Kader trainieren kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-testet-bei-turnier-in-tubbergen-205969.html