Empfehlung - SC Union steht vor einem Wochenende der Kontraste

Emlichheim. Die einen führen die Nord-Staffel der 2. Frauen-Bundesliga ziemlich souverän an, die anderen warten auch nach 13 Punktspielen noch auf den ersten Sieg: Mit einem Doppelspieltag der Kontraste beenden die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim das Jahr 2017. „Diese Konstellation mit zwei Heimspielen in so kurzer Zeit ist schon ungewöhnlich. Wir wollen das Beste daraus machen“, sagt Trainer Michael Lehmann. Seine Mannschaft trifft zunächst am Sonnabend (19.30 Uhr) auf das Schlusslicht VCO Schwerin, am Sonntag ist der Spitzenreiter von der Sporthochschule Köln zu Gast in der Vechtetalhalle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-steht-vor-einem-wochenende-der-kontraste-218406.html