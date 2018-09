Empfehlung - SC Union startet mit Heimspiel gegen Hamburg

Emlichheim Verändert und doch vertraut – so kommt die neue Mannschaft des Volleyball-Zweitligisten SCU Emlichheim daher, die am Sonntag um 16 Uhr (Vechtetalhalle) ihr erstes Saisonspiel gegen das Volleyball-Team aus Hamburg bestreitet. „Wir sind gut vorbereitet, sicherlich gibt es aber auch noch etwas zu tun“, sagt SCU-Trainer Pascall Reiß. Der Coach ist eines der neuen Gesichter beim SC Union, bei dem im Sommer auch die Niederländerinnen Danique Aardema und Manon Doornenbal sowie die US-Amerikanerin Kristen Mummy und das emsländische Nachwuchstalent Emelie Siegner von Raspo Lathen, das mit einem Doppelspielrecht ausgestattet ist, anheuerten. Reiß folgt auf Michael Lehmann, der sich auf eigenen Wunsch in Zukunft nur noch um die Emlichheimer Nachwuchsarbeit kümmert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-startet-mit-heimspiel-gegen-hamburg-250465.html